Insomniac supera i 500 dipendenti? Il team di Marvel's Spider-Man 2 per PS5 è in crescita

Attraverso fonti non ufficiali ma piuttosto attendibili, possiamo vedere come Insomniac Games abbia raggiunto ormai delle dimensioni davvero enormi tra i team di PlayStation Studios, avendo superato i 500 dipendenti.

Non si tratta di comunicazioni da parte di Sony, ma il dato può essere dal profilo LinkedIn della compagnia, che segnala 522 dipendenti tra quelli registrati sulla piattaforma in questione, dunque in totale potrebbero essere anche di più. Si tratta di una crescita notevole per il team che sta lavorando a Marvel's Spider-Man 2, considerando che fino a qualche anno fa non contava su una tale forza lavoro.

Attualmente, il team di PlayStation Studios considerato più numeroso è Naughty Dog, che dovrebbe avere più di 750 dipendenti al suo interno, ma a questo punto Insomniac Games potrebbe essere il secondo in termini di dimensioni. Lo studio in questione è sempre stato molto attivo, ma ultimamente ha incrementato anche la quantità di progetti e un incremento di organico è stato probabilmente necessario.

Oltre a Marvel's Spider-Man 2, Insomniac sta lavorando anche a Marvel's Wolverine ma ha in cantiere anche un terzo progetto non ancora noto. Quest'ultimo potrebbe essere legato a una delle proprietà intellettuali curate in precedenza dal team, come Ratchet and Clank o Sly Cooper, ma si tratta solo di voci di corridoio.

Viste le dimensioni dei titoli in questione e le tempistiche piuttosto serrate nelle uscite del team, è naturale che la quantità di sviluppatori sia stata ampliata in maniera notevole da Sony.