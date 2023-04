Super Mario Bros. Il Film è stato trasmesso in TV in Argentina senza il permesso di Nintendo

Un caso strano è emerso nelle ore scorse riguardante Super Mario Bros. Il Film, che è andato in onda in forma completa sul canale TV argentino GenTV nonostante non avesse assolutamente alcun permesso da parte di Nintendo, visto che la pellicola è uscita solo da poche settimane al cinema.

Anche l'uscita in home video di Super Mario Bros. Il Film dovrebbe essere ancora lontana: non ci sono date ufficiali ma vari rivenditori la segnalano per il prossimo autunno, dunque non c'è assolutamente possibilità che una trasmissione completa del film in TV potesse rientrare in qualche accordo standard.

Si è trattato forse di un errore, anche perché la cosa è talmente palese ed evidente, riguardante un canale istituzionale della TV argentina, che difficilmente potrebbe essere assimilata a un evento di pirateria, anche se in effetti il risultato è proprio quello.

Resta da capire cosa possa essere successo: la distribuzione di Super Mario Bros. Il Film nei cinema è ancora altamente protetta, dunque è possibile che si sia trattato di un errore da parte di un distributore ufficiale, ma un evento del genere dovrebbe coinvolgere diverse figure che, stranamente, sembra abbiano agito senza alcuna certezza sulla correttezza delle azioni.

Secondo quanto riferito da TheGamer, che ha contattato alcune fonti locali, sembra che GenTV abbia alcuni precedenti riguardanti il fatto di trasmettere film molto prima dei tempi standard, facendo pensare che ci sia dietro un modus operandi stabilito e ben poco regolare, ma al momento sono solo supposizioni.

In ogni caso, a questo punto non resta che attendere la reazione da parte di Nintendo, che immaginiamo non tarderà ad arrivare, con la consueta squadra di avvocati ninja che, per l'occasione, staranno preparando il loro miglior assetto da battaglia. Nel frattempo, Super Mario Bros. Il Film ha fatto segnare incassi a quota 871,8 milioni di dollari, nel terzo fine settimana da record.