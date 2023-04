Diablo 4, requisiti PC ufficiali annunciati da Blizzard

Blizzard ha annunciato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Diablo 4, indicando la componentistica hardware necessaria per far girare il gioco al meglio con i preset basso, medio, alto o ultra. Dunque, che configurazione vi servirà?

Diablo 4, requisiti minimi



Processore: Intel Core i5 2500K, AMD FX 8350

Scheda video: NVIDIA GTX 660, AMD R9 280

Memoria: 8 GB di RAM

Storage: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Sistema operativo: Windows 10 64 bit versione 1909

Diablo 4, requisiti per il preset medio



Processore: Intel Core i5 4670K, AMD Ryzen 1300X

Scheda video: NVIDIA GTX 970, AMD RX 470

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Sistema operativo: Windows 10 64 bit versione 1909

Diablo 4, requisiti per il preset alto



Processore: Intel Core i7 8700K, AMD Ryzen 2700X

Scheda video: NVIDIA RTX 2060, AMD RX 5700 XT

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Sistema operativo: Windows 10 64 bit versione 1909

Diablo 4, requisiti per il preset ultra



Processore: Intel Core i7 8700K, AMD Ryzen 7 2700X

Scheda video: NVIDIA RTX 3080, AMD RX 6800 XT

Memoria: 32 GB di RAM

Storage: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Sistema operativo: Windows 10 64 bit versione 1909

Alcuni giorni fa gli sviluppatori hanno detto che Diablo 4 non è stato pensato per durare per sempre, nel senso che oltre il livello 100 i contenuti a un certo punto si esauriranno e ci sarà un boss finale misterioso da affrontare quando saremo riusciti a ottenere il massimo dalla nostra build.