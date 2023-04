Diablo 4 non è stato pensato per durare per sempre, c'è un boss finale misterioso

Joe Piepiora, associate game director di Diablo 4, ha spiegato in un'intervista che il gioco non è stato pensato per durare per sempre: sebbene l'esperienza prometta tanta sostanza, dopo aver raggiunto il livello 100 i contenuti si esauriranno e anche il grado di sfida aumenterà solo fino a un certo punto, culminando nello scontro con un boss finale misterioso.

Protagonista di una nuova beta a maggio, Diablo 4 "non è stato pensato per essere giocato per sempre", ha detto Piepiora. "Ci sono creature che continuerete ad affrontare a difficoltà sempre maggiori, oltre il livello 100, ma si tratta di contenuti in cui proverete a mettervi semplicemente alla prova piuttosto che ottenere ricompense e progressi all'infinito."

A un certo punto dopo il livello 100 potremo infatti contare su di un equipaggiamento di massima qualità e avremo quindi modo di effettuare una serie di modifiche al personaggio finché non sentiremo di aver massimizzato la build. Solo allora potremo affrontare il boss finale dei dungeon, in uno scontro che richiederà diversi tentativi per essere superato.

"Al livello 100 avremo questo boss fight conclusivo che abbiamo regolato di modo che sia straordinariamente difficile", ha rivelato l'associate game director. "Gli utenti di livello 100 si troveranno ad affrontare una sfida davvero complessa, e la nostra speranza è che possiate prendere la vostra classe, comprendere la build, massimizzarne tutti gli elementi e poi finalmente dedicarvi a questo durissimo combattimento."

Questo particolare boss, che per il momento non ha ancora un nome, non vi regalerà equipaggiamento di particolare potenza, visto che a quel punto disporrete già degli oggetti migliori. Piuttosto, si tratta di una sfida pensata per donarvi un senso di compiutezza visto che una volta superata avrete di fatto completato il gioco.