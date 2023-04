Horizon Forbidden West Burning Shores: un codice delle Statuette Pangea manca in italiano, eccolo

Horizon Forbidden West Burning Shores è arrivato e, al pari del gioco principale, è denso di missioni e collezionabili da trovare. Alcuni di questi, le Statuette Pangea (ovvero delle rappresentazioni di dinosauri dentro dell'ambra), sono anche legati a una missione che chiede di ottenere dei codici da usare in un punto specifico. In totale sono cinque, ma c'è un problema: nella versione italiana del gioco uno dei codici è mancante, probabilmente andato "perso" in fase di traduzione.

L'informazione ci è stata segnalata da un utente ed è stata confermata dal nostro Pierpaolo Greco. Supponiamo che a un certo punto gli autori aggiorneranno il gioco e correggeranno questo problema, ma per il momento potreste essere bloccati e impossibilitati dal completare al 100% Horizon Forbidden West Burning Shores. Anche se al momento della scrittura non abbiamo avuto modo di verificare la cosa, supponiamo che passando alla lingua inglese sia possibile vedere il codice nel testo, ma per semplicità vi indicheremo qui sotto tutti e cinque i codici. Se considerate l'informazione spoiler, non proseguite con la lettura.

I codici sono "6837, 4331, 378, 785 e 1051". Questo è anche l'ordine col quale vanno utilizzati nel parco Pangea di Horizon Forbidden West Burning Shores, da sinistra verso destra. Utilizzare questi codici permette di ottenere il trofeo dedicato, così come un collezionabile audio, dei punti abilità, punti esperienza e alcuni elementi cosmetici. Non è nemmeno necessario cercare le statuine per completare le missioni, quindi se preferite ignorare quella parte della missione potete farlo.

Infine, vi lasciamo a un video gameplay e alle nostre impressioni a caldo prima della recensione.