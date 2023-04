Horizon Forbidden West: Burning Shores, video gameplay e impressioni a caldo prima della recensione

Stiamo lavorando alla recensione di Horizon Forbidden West: Burning Shores, con il DLC del gioco Sony e Guerrilla che è attualmente ancora in prova presso la redazione, come dimostra anche questo video con due ore di gameplay che potete vedere qui sotto.

Si tratta della sessione di gioco andata in scena durante la diretta di ieri, in cui Pierpaolo Greco ci porta in giro per le ambientazioni di Horizon Forbidden West: Burning Shores per un paio d'ore di gameplay in presa diretta.

Nel caso non vi siate già lanciati all'interno del DLC disponibile da ieri, questo è un modo per avere una visione più chiara dei suoi contenuti.

Burning Shores è la prima e ampia espansione del gioco, disponibile esclusivamente su PS5 in quanto incentrata anche su un notevole upgrade tecnologico. La nuova parte di storia continua a seguire le vicende di Aloy, impegnata a inseguire una sinistra minaccia nelle selvagge lande di una Los Angeles futuristica e vulcanica, sconvolta da una violenta attività tettonica.

Nel DLC ci troviamo ad esplorare la pericolosa regione a sud delle terre dei Tenakth, aggiungendo ulteriori sfide alla storia principale del gioco. Tra le Rive Ardenti, troviamo una nuova storia che riprende il viaggio di Aloy nel punto in cui termina Horizon Forbidden West.

Di recente, abbiamo anche visto che nel DLC succede qualcosa ad Aloy che i fan stavano aspettando, ma considerate che si tratta di un grosso spoiler sugli eventi della serie.