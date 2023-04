Pokémon Scarlatto e Violetto: patch 1.3.0 disponibile, ecco le novità

Come promesso, Game Freak oggi ha pubblicato la patch 1.3.0 di Pokémon Scarlatto e Violetto, che tra le altre cose risolve un bug relativo a uno specifico evento raid Teracristal e altri problemi più e meno noti.

Stando alle note dell'aggiornamento condivise sul sito ufficiale Nintendo, l'update ha corretto l'errore a causa del quale i giocatori ricevano un Uovo invece di un esemplare di Acquecrespe o Fogliaferrea nel raid Teracristal che si è svolto prima del lancio della patch 1.2.0. Inoltre, per dare modo a tutti di ottenere uno di questi Pokémon paradosso, l'evento a loro dedicato verrà riproposto tra poche settimane, ecco i dettagli.

È stata fatta anche una modifica relativa alle iscrizione alle Gare Private dello Stadio Lotta e ora è possibile iscriversi fino alla fine della competizione, invece che entro l'inizio. Per il resto troviamo fix per a vari problemi rari che si verificano nelle Lotte in Link e gli scontri in generale. Pare invece che non siano stati apportate ulteriori modifiche per migliorare le performance dei due giochi su Nintendo Switch.

Pokémon Scarlatto e Violetto

Di seguito trovate le note ufficiali complete in italiano della patch 1.3.0 di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Aiuto per Allenatori che hanno catturato un Uovo invece di Acquecrespe o Fogliaferrea nei Raid Teracristal

A causa di un errore, gli Allenatori che hanno catturato un Uovo invece di Acquecrespe o Fogliaferrea nei Raid Teracristal prima dell'aggiornamento alla versione 1.2.0 di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto non hanno potuto catturare nessuno di questi due Pokémon.

Questo errore è stato corretto e gli Allenatori che hanno catturato Uova invece di Acquecrespe o Fogliaferrea ora saranno in grado di catturare questi Pokémon. Inoltre, i Raid Teracristal per questi due Pokémon verranno ripetuti attorno alla data di questo aggiornamento.

Modifiche alle funzioni

È stata fatta una modifica relativa alla scadenza per l'iscrizione alle Gare Private che si trovano nella sezione Gare Online dello Stadio Lotta.

Prima della modifica : era possibile iscriversi fino all'inizio della Gara Privata.

: era possibile iscriversi fino all'inizio della Gara Privata. Dopo la modifica: sarà consentito iscriversi fino alla fine della Gara Privata.

Risoluzione dei problemi

Lotte in link

Nelle lotte in link, quando un giocatore selezionava "Sostituisci Pokémon" appena prima che il contatore della selezione raggiungesse lo 0, la sostituzione talvolta non veniva eseguita, impedendo così alla procedura e alla lotta stessa di svolgersi normalmente. Questo problema è stato risolto.

Nelle lotte in link, il tempo ancora disponibile per lotta non appariva più nel punto corretto non appena scendeva sotto 1 minuto. Questo problema è stato risolto.

Nelle Lotte in Link, l'uso di determinate mosse nel momento in cui il Pokémon veniva sconfitto provocava la riduzione del tempo a disposizione dell'Allenatore per scegliere il Pokémon successivo. Questo problema è stato risolto.

Lotte

A differenza di quanto indicato nella descrizione dell'abilità, Ruminante si attivava di nuovo ogni due turni dopo essersi attivata la prima volta. Questo problema è stato risolto.

Quando uno Zoroark si teracristallizzava mentre usava l'abilità Illusione al fine di apparire come un altro Pokémon, nello schermo Info Pokémon il tipo dello Zoroark teracristallizzato corrispondeva al tipo del Pokémon di cui aveva assunto le sembianze invece che al teratipo di Zoroark. Questo problema è stato risolto.

Quando uno Zoroark usava l'abilità Illusione per apparire come un altro Pokémon che si era già teracristallizzato, il tipo dello Zoroark indicato nello schermo Info Pokémon corrispondeva al teratipo del Pokémon di cui Zoroark aveva assunto le sembianze. Questo problema è stato risolto.

A causa di un bug, nelle Lotte in Doppio in cui venivano usate mosse che causano una modifica delle statistiche del Pokémon che ha agito, la modifica veniva applicata due volte se l'utente colpiva con quella mossa due Pokémon avversari mentre uno dei Pokémon nemici usava Sostituto. Questo problema è stato risolto.

Collegamento con Pokémon GO

È stato risolto il problema principale che causava il blocco improvviso del gioco nello schermo di collegamento con un account di Pokémon GO.

Altro