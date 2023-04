Xenoblade Chronicles 3: Un futuro Riconquistato, video su novità nel combattimento e ambientazioni

Xenoblade Chronicles 3: Un futuro Riconquistato è il nuovo DLC per l'RPG su Nintendo Switch, che torna a mostrarsi con un video inedito incentrato su diverse novità sul sistema di combattimento e le regioni esplorabili, visibile qui sotto.

Non si tratta di un trailer ufficiale ma di un video registrato dallo youtuber Perfectly Nintendo, che risulta comunque molto interessante per capire meglio alcune novità in arrivo all'interno di Xenoblade Chronicles 3: Un futuro Riconquistato, annunciato proprio ieri in via ufficiale.

Tra gli elementi inediti introdotti nel DLC vediamo nuovi ruoli in battaglia, ulteriori poteri Ouroboros, altre Unity Combo, classi di personaggi aggiuntive come il Mondo Fencer di Shulk e anche una nuova regione da esplorare, a quanto pare.

In arrivo il 26 aprile 2023, Xenoblade Chronicles 3: Un futuro Riconquistato rappresenta una notevole aggiunta alla storia del gioco e ai suoi contenuti originali, espandendo ulteriormente l'epica avventura di Monolith su Nintendo Switch.

Si tratta del quarto volume del Pass di Espansione di Xenoblade Chronicles 3, nel quale assistiamo a ulteriori eventi con protagonisti personaggi nuovi e già noti in un nuovo scenario che collega tutti e tre i capitoli della serie, essendo ambientato prima degli eventi raccontati nella storia del terzo capitolo.

Oltre a questo è stato annunciato il pack doppio di amiibo Pyra/Mythra, in arrivo il 21 luglio 2023. Scansionando l'amiibo di Pyra in Xenoblade Chronicles 3, i giocatori potranno cambiare l'aspetto della spada della classe Swordfighter di Noah in modo che corrisponda alla Spada Aegis: Pyra. Quando si scansiona l'amiibo di Mythra in Xenoblade Chronicles 3, la spada della classe Swordfighter di Noah corrisponderà alla Spada Aegis: Mythra.