Pokémon Scarlatto e Violetto: svelati i Pokémon dei Raid Teracristal in arrivo

Pokémon Scarlatto e Violetto stanno per ricevere delle nuove mandate di Raid Teracristal, che si terranno tra domani e l'inizio di maggio e che vedranno l'arrivo di due creature interessanti, ovvero Suicune e Virizion.

I due Pokémon "misteriosi" saranno disponibili al combattimento e alla cattura rispettivamente attraverso l'evento Walking Wake e Iron Leaves per Pokémon Scarlatto e Violetto, che si terranno domani 20 aprile 2023 e torneranno disponibili anche l'1 maggio 2023.



L'aggiunta dei due nuovi Raid dovrebbe peraltro corrispondere al rilascio della patch 1.3 per Pokémon Scarlatto e Violetto, che tra le altre cose dovrebbe correggere il bug legato alla corruzione dei salvataggi che è stato riscontrato da alcuni utenti in seguito alla patch 1.2.

Suicune è un Pokémon leggendario di tipo Acqua, introdotto per la prima volta nella seconda generazione. Si tratta della mascotte di Pokémon Cristallo ed è comparso in precedenza anche in Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver.

Virizion è un altro Pokémon leggendario che appartiene al doppio tipo Erba/Lotta, introdotto nella quinta generazione. Si tratta di uno dei membri dei Solenni Spadaccini, insieme a Insieme a Cobalion, Terrakion e Keldeo.

Proprio nei giorni scorsi sono stati annunciati i vincitori dei Campionati Internazionali Europei 2023 di Pokémon, con anche l'Italia sul podio.