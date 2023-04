Dying Light 3: Techland chiede agli utenti le preferenze sul possibile protagonista

Nonostante abbia specificamente premesso che non si tratta di un annuncio su Dying Light 3, sembra abbastanza evidente che il franchise director stia tastando il terreno per un probabile nuovo capitolo della serie post-apocalittica, con un sondaggio sulle caratteristiche del potenziale protagonista.

"Avviso: questo non è un annuncio su Dying Light 3", si legge all'inizio del messaggio del franchise director Tymon Smektała, che poi però prosegue con "Se dovessimo fare Dying Light 3, vorreste che il personaggio principale fosse:

Un semplice sopravvissuto

Un Nightrunner

Un Pilgrim

Un Agente GRE (diventato buono)"

Queste sono le scelte sottoposte al pubblico, il quale ha votato in maggioranza l'ultima opzione, ovvero quella dell'agente GRE, che ha vinto con il 42,8% delle preferenze.



Ovviamente è presto per prendere in considerazione questo tweet come una possibile conferma del terzo capitolo della serie, ma sembra anche abbastanza chiaro come Techland stia attivamente pensando a portare avanti il franchise, con Dying Light 3 che sembra essere una possibilità molto concreta.

Nel frattempo, è previsto proprio per domani l'aggiornamento "Gut Feeling" per Dying Light 2, che sta ancora contando su una buona quantità di giocatori attivi.