PS5: aggiornamento del firmware 23.01-07.20.00, non serve solo per migliorare la stabilità

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il firmware di PS5 (versione 23.01-07.20.00), come sempre obbligatorio per poter collegare alle funzioni online la console. Il peso di questo update è 1,151 GB. Per quanto riguarda le novità, una volta tanto non serve solo per migliorare la stabilità.

L'update 23.01-07.20.00 per il firmware di PlayStation si occupa di due elementi. Il primo è il solito miglioramento della stabilità e delle prestazioni di PlayStation 5, assolutamente immancabile a ogni update. Il secondo invece è un miglioramento dei messaggi e della fruibilità delle funzioni di PS5 su "alcuni schermi". Non abbiamo purtroppo dettagli più precisi a riguardo.

Come sempre, è possibile che vi siano degli aggiornamenti "nascosti" all'interno dell'update per firmware di PS5, ma per il momento tutte le informazioni che abbiamo a disposizione sulla versione 23.01-07.20.00 sono quelle appena indicate. In caso di novità ovviamente non mancheremo di aggiornarvi.

PS5 con il proprio controller DualSense

1,151 GB non è un peso eccessivo e tutti gli utenti dovrebbero essere in grado di scaricare l'update rapidamente. Ripetiamo che l'update è obbligatorio per usare le funzioni online di PS5, che siano l'accesso al PS Store o il gioco online. Se avete in previsione di fare una partita online o di scaricare un nuovo gioco appena uscito (come Horizon Forbidden West Burning Shores), ricordate di accendere un po' prima la console così da avere il tempo di scaricare l'aggiornamento.

Se invece ancora non avete una PS5, potete tranquillamente trovarla presso i rivenditori online. Oramai i bagarini si sono arresi e hanno iniziato a vendere le console in forte sconto.