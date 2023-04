The Callisto Protocol: update 5.01 disponibile, con aumento di violenza e smembramenti

The Callisto Protocol ha ricevuto nelle ore scorse il nuovo aggiornamento 5.01 gratuito per i possessori del gioco, che introduce alcune novità volte soprattutto a incrementare il tasso di violenza presente al suo interno attraverso la Modalità Smembramento.

Il sistema di smembramento dinamico dei nemici era già un elemento fondamentale del gameplay di The Callisto Protocol, derivato in buona parte (come molte altre caratteristiche del gioco) da Dead Space. In sostanza, il fatto di colpire parti specifiche del corpo dei nemici e amputarne gli arti risulta essere un elemento importante nel sistema di combattimento, ma in questo caso la questione viene ulteriormente potenziata.

Normalmente, lo smembramento richiede di colpire i nemici con precisione e con insistenza in alcuni punti vitali, mentre con la modalità smembramento sembra che questi effetti si possano ottenere con maggiore facilità. Questo ovviamente cambia il bilanciamento del gioco, perché rende più semplici gli scontri, motivo per il quale l'attivazione della nuova opzione esclude la possibilità di sbloccare obiettivi e trofei, finché rimane attiva.



L'update aggiunte inoltre la possibilità di saltare le scene d'intermezzo, una caratteristica che è stata richiesta a più riprese dalla community, vista la grande presenza di cutscene nel corso del gioco. Con questo, Striking Distance risolve dunque quello che poteva essere un problema per gli speedrunner o per chi vuole semplicemente lanciarsi nell'azione senza seguire più di tanto la storia. Il mese scorso, abbiamo visto arrivare il Contagion Bundle come espansione di The Callisto Protocol, in attesa di eventuali altre novità in termini di contenuti.