The Callisto Protocol, il Contagion Bundle è disponibile: trailer e dettagli

Il Contagion Bundle di The Callisto Protocol è disponibile a partire da oggi per i possessori del Season Pass, come conferma il trailer pubblicato per l'occasione da Striking Distance Studio, che fornisce tutti i dettagli sul pacchetto.

Come già riportato, il Contagion Bundle include una nuova modalità ancora più impegnativa dell'Hardcore Mode introdotto tempo fa, capace di offrire agli utenti un grado di sfida davvero consistente grazie alla morte permanente e alle risorse limitate.

Non è tutto: il DLC presenta anche quattordici animazioni di morte per il protagonista dell'avventura, nonché una serie di skin, la Watchtower Skin Collection, per modificare il suo aspetto e quello delle sue armi.

Nella nostra recensione di The Callisto Protocol abbiamo parlato di come il nuoo survival horror dal creatore di Dead Space sia un ottimo titolo, con tante buone idee ma anche con alcune mancanze che gli impediscono di spiccare davvero, specie in confronto all'opera prima di Glen Schofield.