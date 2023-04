Diablo 4: un'altra beta potrebbe essere in arrivo prima dell'uscita

Blizzard sembra suggerire la possibilità che una nuova beta di Diablo 4 sia in arrivo prima dell'uscita del gioco, con un annuncio che potrebbe arrivare a breve e forse già durante la presentazione in livestream di oggi.

L'informazione deriva da una sibillina risposta data dall'account Twitter ufficiale di Diablo a un utente che chiedeva "più tempo di gioco in Diablo 4 a causa di astinenza" dopo la conclusione della prima beta che si è svolta nei giorni scorsi.



A questa richiesta, scritta in tono ironico, l'account di Diablo ha risposto "Questo problema può essere sistemato...", con un'allusione che sembra riferirsi alla possibilità che Diablo 4 possa tornare a disposizione dei giocatori prima dell'uscita ufficiale, forse con una nuova sessione di beta.

Come abbiamo riportato ieri, è prevista per oggi una nuova presentazione in livestream di Diablo 4, alle ore 20:00 italiane, durante la quale verrà fatto anche un annuncio a sorpresa, almeno stando a quanto ha suggerito Rod Fergusson, il responsabile della serie Diablo. Forse l'annuncio in questione potrebbe riguardare proprio una nuova sessione di beta, che sarebbe sicuramente ben accetta da una grande quantità di giocatori, visto il successo riscosso con la prima mandata.

A questo punto rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni, ricordando che il gioco è già entrato in fase gold e arriverà dunque puntuale il 6 giugno 2023.