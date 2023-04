Diablo 4: presentazione in streaming fissata per domani 20 aprile, ci sarà un annuncio segreto

Blizzard ha fissato per domani, 20 aprile, un lungo evento in livestream con una presentazione estesa di Diablo 4, destinata a durare 90 minuti e concentrare l'attenzione soprattutto sull'endgame del gioco, ma a quanto pare ci sarà spazio anche per un misterioso annuncio segreto.

Il suggerimento arriva da Rod Fergusson, responsabile della serie Diablo per Blizzard, che con un tweet vuole indicare la presenza di un'informazione molto importante e inedita da dare durante l'evento fissato per domani, suggerendo ovviamente di seguire con attenzione la presentazione.

"È questo quello con l'annuncio segreto o non siamo ancora pronti a darlo? Non vorrei rovinare la sorpresa", ha riferito, aggiungendo ironicamente "A proposito, sono contento di star utilizzando Slack in questo momento e non qualcosa di pubblico come Twitter per fare questa domanda, sarebbe veramente un disastro".



Insomma, sembra che ci sia un qualche annuncio segreto di notevole importanza che ancora manca dalle informazioni date finora su Diablo 4 e che potrebbe arrivare proprio durante il livestream di domani. L'appuntamento è dunque fissato per il 20 aprile alle ore 20:00 italiane attraverso il canale YouTube di Diablo o quello Twitch.

Lo streaming sarà presentato dal community director Adam Fletcher, con lo YouTuber e streamer Rhykker come ospite speciale e la partecipazione del designer Joe Shely e dell'associate game director Joseph Piepiora.

Proprio ieri abbiamo visto un nuovo trailer che presenta la classe Barbaro, con il gioco che già entrato in fase gold e arriverà dunque puntuale sul mercato.