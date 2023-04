Diablo 4 è entrato in fase gold, arriverà puntuale

Blizzard Entertainment ha annunciato che Diablo 4 è entrato in fase Gold e che quindi sarà pronto per il lancio che avverrà il 6 giugno 2023. L'attesa novità è stata diramata tramite i canali social della compagnia, tra i quali Twitter:

Cosa significa l'ingresso in fase Gold? Che la versione finale del gioco è pronta per la stampa e la distribuzione nei negozi, fisici e digitali. Naturalmente i lavori su Diablo 4 continueranno anche post Gold, considerando la natura del gioco, ma si tratta comunque di un momento importante per ogni videogioco, che indica la sua chiusura e l'arrivo della resa dei conti con i videogiocatori.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Diablo 4.

Diablo è una delle serie principali in mano a Blizzard Entertainment. Il primo capitolo risale al 1996, mentre il secondo al 2000. Da allora di nuovi capitoli principali se n'è visto solo uno, Diablo III, risalente al 2012. Sono passati più di undici anni da allora, ma i Diablo rimangono amatissimi. Recentemente è stata pubblicato l'edizione rimasterizzata dal secondo capitolo ed è uscito lo spin-off mobile Diablo Immortal, che ha fatto molto discutere per le sue microtransazioni.

Diablo 4 sarà pubblicato su PC, Xbox Series X e S, PS5, PS4 e Xbox One.