Forza Motorsport, un'immagine del gioco trafugata spunta su Reddit

È spuntata su Reddit un'immagine trafugata di Forza Motorsport, il nuovo episodio della serie prodotta da Microsoft in esclusiva per Xbox: a quanto pare proviene da un recente playtest, organizzato per mettere alla prova i contenuti multiplayer del gioco.

In attesa di una data di uscita di Forza Motorsport, Turn 10 pare stia invitando vari creator a partecipare a sessioni a porte chiuse con l'obiettivo di far emergere eventuali criticità e sistemarle in tempo per il debutto su PC e Xbox Series X|S.

In questo caso, però, qualcosa è andato decisamente storto: l'immagine è stata scattata da una sequenza di gioco dello streamer Tryyton, che però ha confidato al leaker Tom Henderson di non avere idea di come sia finita su Reddit.

L'ipotesi più accreditata al momento è che il leak sia originato dall'azienda che si è occupata di organizzare una sessione di playtesting per Forza Motorsport lo scorso febbraio, ma non è chiaro di che compagnia si tratti.

Tornando all'immagine, chiaramente parliamo di uno screenshot che non è in alcun modo rappresentativo di quella che sarà la qualità visiva finale del gioco, che punta a consegnarci un comparto tecnico di straordinario livello, con tanto di ray tracing durante il gameplay.