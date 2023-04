Stardew Valley: l'aggiornamento 1.6 è dedicato ai modder

Lo sviluppatore Eric 'ConcernedApe' Barone ha svelato che l'imminente aggiornamento 1.6 di Stardew Valley renderà il modding molto più facile e potente. Una notizia che farà sicuramente felice la comunità dei modder del gioco.

Stardew Valley risale ormai al lontano 2016, ma da allora ne ha fatta di strada, arricchendosi di nuovi contenuti e funzionalità e raccogliendo una comunità di modder appassionati, che hanno espanso l'esperienza in diversi modi.

Così Eric 'ConcernedApe' Barone ha deciso di creare una patch dedicato soprattutto ai modder, come da lui stesso spiegato in un tweet:

"Ci sarà un aggiornamento 1.6 di Stardew. Porterà soprattutto dei cambiamenti per i modder (renderà più facile e potente sviluppare mod). Ma ci saranno anche nuovi contenuti di gioco, anche se molti di meno rispetto a quelli dell'aggiornamento 1.5. Attualmente mi sono preso una pausa dallo sviluppo di Haunted Chocolatier per lavorare a questo aggiornamento. Quindi ci tornerò."

Purtroppo Barone non ha spiegato in dettaglio quali saranno le novità introdotte per i modder. Immaginiamo qualche tool più potente, per poter scavare ancora più a fondo nel gioco. Detto questo, mancano dettagli anche per i nuovi contenuti. Staremo a vedere quali saranno.