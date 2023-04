Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, lo spot italiano presenta il gioco

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sta finalmente per arrivare su Nintendo Switch, dopo una lunga attesa, ed ecco uno spot italiano realizzato per presentare il gioco e le sue caratteristiche.

Remake degli episodi della serie strategica pubblicati su Game Boy Advance, Re-Boot Camp include due esperienze in un'unica soluzione, a tutto vantaggio dei contenuti, e un comparto tecnico completamente ridisegnato per l'occasione.

Abbiamo provato Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp alcuni giorni fa, trovando la formula strategica messa a punto da Intelligent Systems ancora attuale e divertente, nonché coadiuvata da tanta sostanza.

Sono tante le novità introdotte in questa riedizione: dalla possibilità di aumentare la velocità del gameplay a quella di riavvolgere l'azione in caso di errore, dal doppiaggio per i capitani alle modalità extra, che includono un entusiasmante multiplayer in locale e online per sfidare i propri amici.

Il resto lo scopriremo a brevissimo, visto che Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp farà il proprio debutto nei negozi a partire dal 21 aprile.