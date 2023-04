Offerte Amazon: SSD fanxiang S500 Pro da 1 TB a basso prezzo e ora al minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD fanxiang S500 Pro da 1 TB. Lo sconto segnalato è di 18€, ovvero del 27%, rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon per questo prodotto è 65,99€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è spedito da Amazon.

L'SSD fanxiang S500 Pro da 1 TB propone velocità di lettura fino a 3.500 MB/s e velocità di scrittura fino a 3.000 MB/s. Non si tratta di un SSD particolarmente veloce, ma il prezzo è interessante per chi cerca uno spazio di archiviazione da 1 TB a basso costo. Secondo le specifiche ufficiali non è compatibile con PS5.