The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il tema musicale sprizza epicità da tutti i pori

Mancano ormai pochi settimane (ma per alcuni sono anche troppe) al lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom su Nintendo Switch ma in rete è già possibile ascoltare il tema musicale della nuova avventura di Link.

La traccia è disponibile per l'ascolto sul sito ufficiale giapponese della nuova avventura di Link, ma come prevedibile è stata ricaricata anche su altre piattaforme come Twitter e YouTube. Se proprio non ce la fate a resistere fino al debutto nei negozi del gioco, potrete ascoltarla direttamente da questa pagina grazie al player sottostante.

Il tema inizia con un flauto solista che richiama le origini della serie, poi si aggiungono altri strumenti come archi, percussioni e cori. Verso la fine, raggiunge il suo apice con una sezione orchestrale potente e epica. Una vera gioia per le orecchie.

Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 12 maggio 2023. Giusto pochi minuti fa sono apparse delle nuove clip di gameplay grazie a uno spot per il mercato giapponese.