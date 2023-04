ASUS ROG Ally pare avere due versioni con due APU AMD Ryzen: Z1 Extreme con 8 core e Z1 con 6 core

AMD sembra stia preparando due APU Ryzen Z1 personalizzate basate sul design Phoenix per la console portatile ASUS ROG Ally. Recentemente abbiamo avuto modo di vedere in azione l'APU AMD Ryzen Z1 Extreme personalizzata, progettata per la console portatile ASUS ROG Ally. L'APU fa parte della famiglia Phoenix, ma invece di utilizzare la nomenclatura Ryzen 7040 è categorizzata come Z1. Abbiamo avuto modo di vedere la variante Extreme nei test precedenti, ma in base agli ultimi benchmark sembra che esista un'altra SKU.

AMD Ryzen Z1 Extreme è dotato di 8 core Zen 4 con 16 thread, 16 MB di cache L3 e 8 MB di cache L2. Il clock di base è di 3,30 GHz, con un boost di quasi 5,1 GHz, e dovrebbe avere un TDP compreso tra 15 e 28W. La iGPU è la Radeon 780M, dotata di 12 unità di calcolo RDNA 3 per un totale di 768 core. Questi dovrebbero superare facilmente i 2 GHz, anche se il database di Geekbench riporta solo un clock di base di 800 MHz.

AMD Ryzen Z1 Extreme

Oltre allo Z1 Extreme, c'è anche l'APU AMD Ryzen Z1 standard con 6 core Zen 4, 12 thread, 16 MB di cache L3 e 6 MB di cache L2. Questo chip ha un clock di base e boost inferiore, rispettivamente a 3,20 GHz e 5,0 GHz. Il lato GPU include 4 unità di calcolo RDNA 3 per soli 256 core. Si tratta del 66% di core in meno rispetto alla iGPU Radeon 780M presente sull'Extreme e il clock di base è ancora una volta impostato a 800 MHz. Non è noto se questo chip sarà una seconda SKU o se verrà utilizzato solo in un prototipo della console portatile ASUS ROG Ally.

AMD Ryzen Z1

Secondo quanto riportato da Videocardz, esistono due varianti della console portatile ASUS ROG Ally, la RC71L e la RC71X, anche se le APU Z1 Extreme e Z1 standard di AMD appaiono entrambe nella variante RC71L.

