Indie Live Expo 2023: annunciate le date dell'evento con oltre 200 giochi indipendenti

Ryu's Office ha annunciato che l'INDIE Showcase Expo 2023 si svolgerà nel weekend del 20 e 21 maggio 2023. Per l'occasione verranno mostrati più di 200 giochi realizzati da studi e sviluppatori indipendenti.

L'evento verrà trasmesso sul canale YouTube di INDIELiveExpo a questo indirizzo.

La prima giornata, quella del 20 maggio, sarà dedicata a presentazioni di titoli completamente inediti e DLC, nonché notizie e aggiornamenti dedicati a giochi già annunciati in precedenza. Data la mole delle produzioni, ci saranno delle "INDIE Wave" ovvero dei segmenti dove verranno mostrati in sequenza un gran numero di titoli indie, alternati a dei approfondimenti su specifici giochi scelti dagli organizzatori. Per l'occasione ci sarà anche l'"INDIE Studios Around the World", una presentazione che metterà in primo piano la scena internazionale dello sviluppo indipendente.

Per la seconda giornata, il 21 maggio, è in programma il "The Aftershow", in cui ci sarà spazio per dei Let's Play con vari influencer internazionali in cui verranno mostrati i titoli indie di prossima usciti o già arrivati recentemente negli store.