Deathloop è nato come piccolo gioco e Bethesda non era interessata a Dishonored 3, dice Arkane

Raphaël Colantonio - fondatore di Arkane - ha recentemente svelato che Deathloop era nato in origine come un piccolo gioco da realizzare prima del loro nuovo grande progetto, anche perché Bethesda non era certa di voler fare Dishonored 3.

"Bethesda voleva che ci mettessimo al lavoro su qualcosa", ha detto Colantonio a RPS in una nuova intervista. "Non sapevano bene dove saremmo andati dopo Dishonored. Vogliamo Dishonored 3? Non lo so, facciamo qualcosa di semplice e breve prima, e poi vediamo'."

"E poi [Deathloop] è diventato una cosa grande, nel corso degli anni", ha detto Colantonio. "Questa è stata la cosa divertente: 'Nah, non vogliamo fare Dishonored 3, ma se potete proporci un gioco piccolo, qualcosa che magari abbia il multiplayer in modo da imparare il multiplayer, qualcosa che magari abbia delle microtransazioni, magari qualcosa con un sacco di riciclo, come un roguelike'".

"Quasi tutti nel mondo erano interessati a qualche tipo di roguelike. Quindi ci siamo detti: 'Sì, forse è la strada da seguire, si ricicla il gameplay, si prendono alcuni elementi del mondo e si rimescola costantemente il contenuto'", ha detto Colantonio. Quello che era iniziato come un piccolo progetto è però cresciuto fino a diventare il Deathloop che conosciamo oggi. "Probabilmente la realizzazione di Dishonored 3 costerebbe altrettanto", dice Colantonio. "Ma in quel momento non era destino".

È innegabile che Dishonored, a dispetto della qualità e del buon responso di critica, non abbia mai avuto grande successo commerciale ed è quindi comprensibile che Bethesda non fosse particolarmente interessata. Non a caso, inoltre, il nuovo progetto di Arkane - Redfall - è uno sparattutto cooperativo in prima persona a mondo aperto, un genere molto più in voga rispetto a un immersive sim basato (anche) sulla furtività.