Lola Bunny: il cosplay di valery_himera ha trovato un'amica che le fa compagnia

Di norma, i cosplay sono pensati per mettere in mostra un personaggio e la maggior parte delle volte gli scatti fotografici mostrano un singolo cosplay, ma ogni tanto alcuni creator si danno man forte e creano dei set di coppia. Ad esempio, valery_himera ha realizzato il cosplay di Lola Bunny, ricevendo per il supporto di un'altra cosplay che le fa compagnia.

valery_himera, come detto, ha realizzato il cosplay di Lola Bunny, famoso personaggio dei Looney Tunes, mentre la sua amica ha realizzato un cosplay di Gadget Hackwrench, la meccanica della serie di Cip e Ciop.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lola Bunny realizzato da valery_himera? Il personaggio di Space Jam è stato ricreato nel migliore dei modi, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?