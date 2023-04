The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, clip di gameplay da uno spot giapponese

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato mostrato con alcune clip di gameplay inedite all'interno di un buffo spot giapponese realizzato da Nintendo per promuovere i giochi disponibili e/o in arrivo su Switch.

Si tratta di appena una decina di secondi di azione in-game, in cui vediamo Link utilizzare diverse armi create con il Compositor per tagliare un albero, combattere dei nemici, alimentare la vela di una barca soffiandoci contro, utilizzare un veicolo volante, lanciare proiettili esplosivi, accendere fuochi e altro ancora.

Nella nostra analisi dell'ultimo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom abbiamo studiato nel dettaglio tutte le nuove funzionalità del gioco, che promettono di rivoluzionare l'esperienza sotto diversi aspetti.

In effetti sono numerose le novità che gli sviluppatori di Tears of the Kingdom hanno introdotto in questo nuovo episodio della serie The Legend of Zelda, che si pone come un sequel diretto di Breath of the Wild e ne riprende dunque i personaggi e l'ambientazione per un'avventura inedita.

Manca ormai poco all'uscita del gioco su Nintendo Switch, fissata al prossimo 12 maggio.