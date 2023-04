Steam: tanti giochi degli Xbox Game Studios scontati con le nuove offerte

Steam ha dato il via alle nuove offerte dell'editore, con protagonisti in questo caso i giochi degli Xbox Game Studios di Microsoft, tra cui Halo Infinite, Age of Empires e Pentiment, giusto per citarne alcuni.

Le nuove promozioni sono disponibili da ora fino al 4 maggio e includono la maggior parte dei giochi per l'appunto pubblicati da Microsoft. Tra le offerte segnaliamo Halo Infinite, scontato del 50% a 29,99 euro e l'Anniversary Edition di Age of Empires 4 a 23,99 euro, con una riduzione del 40%.

A questo indirizzo potrete consultare tutte le offerte disponibili di Steam degli Xbox Game Studios, mentre di seguito trovate una lista delle offerte più interessanti:

Sea of Thieves - 19,99€ (sconto del 50%)

Halo Infinite (Campagna) - 29,99€ (sconto del 50%)

Age of Empires IV: Anniversary Edition - 23,99€ (sconto del 40%)

Grounded - 29,99€ (sconto del 25%)

Gears 5 - 24,49€ (sconto del 65%)

Halo: The Master Chief Collection - 15,99€ (sconto del 60%)

State of Decay 2: Juggernaut Edition - 14,99€ (sconto del 50%)

Pentiment - 13,39€ (sconto del 33%)

Ori and the Will of the Wisps - 5,99€ (sconto del 80%)

Psychonauts 2 - 20,39€ (sconto del 66%)

Hellblade: Senua's Sacrifice - 7,49€ (sconto del 75%)

Age of Empires II: Definitive Edition - 13,99€ (sconto del 33%)

Age of Empires III: Definitive Edition - 4,99€ (sconto del 75%)

Gears Tactics - 13,19€ (sconto del 65%)

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition - 4,99€ (sconto del 75%)

Fable Anniversary - 8,74€ (sconto del 75%)

Sunset Overdrive - 4,99€ (sconto del 75%)

ReCore: Definitive Edition - 3,55€ (sconto del 80%)

Halo Wars: Definitive Edition - 4,99€ (sconto del 75%)

Minecraft Dungeons - 25,19€ (sconto del 37%)

Che ne pensate, approfitterete delle nuove offerte per acquistare uno o più giochi pubblicati da Microsoft?