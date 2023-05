The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, data e orario delle recensioni svelate da Metacritic

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tra pochissime ore approderà finalmente su Nintendo Switch e sappiamo bene che molti di voi non vedono l'ora di scoprire i pareri della critica sull'ultima epopea di Link. Ma quando scade l'embargo delle recensioni? La risposta è arrivata da Metacritic.

Stando a quanto riportato dal portale su Twitter, le recensioni di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom andranno online oggi, giovedì 11 maggio, a partire dalle 14:00 italiane. Il nostro consiglio dunque è di sintonizzarvi nel primo pomeriggio sulle pagine di Multiplayer.it per leggere il nostro verdetto sulla nuova attesissima esclusiva per Nintendo Switch, magari ascoltando in sottofondo l'epico tema musicale del gioco.

Per ingannare l'attesa emuliamo Metacritic e vi chiediamo: che media voti vi aspettate per il sequel di Breath of the Wild? Fatecelo sapere nei commenti. E a tal proposito vi ricordiamo che recentemente Multiplayer.it ha introdotto un sistema di voti più semplici per le recensioni.

Per il resto vi ricordiamo, se ce ne fosse il bisogno, che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile su Nintendo Switch a partire da domani, 12 maggio 2023.