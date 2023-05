GTA 6 avrebbe un budget faraonico da oltre 1 miliardo di dollari, stando a un rumor

Stando a un'indiscrezione lanciata dal portale Dexerto e successivamente apparsa anche sulle pagine di Insider Gaming, GTA 6 potrebbe aggiudicarsi il record come gioco più costoso di sempre. Si parla infatti di un budget compreso tra 1 e 2 miliardi di dollari complessivi.

Un dato da prendere assolutamente con le pinze, ma se confermato parliamo di numeri davvero da capogiro, di gran lunga superiori a quelli stimati per alcuni pesi massimi come Destiny 2 (500 milioni di dollari), Star Citizen (oltre 550 milioni di dollari di crowdfunding), Cyberpunk 2077 (330 milioni di dollari) e Call of Duty: Modern Warfare 2 (310 milioni di dollari).

Persino GTA 5 ha richiesto investimenti nettamente inferiori (250 milioni di dollari). Anzi, stando alle stime di Insider Gaming, GTA 6 potrebbe costare più di tutti i capitoli principali della serie messi assieme:

Grand Theft Auto (1997): 1 - 2 milioni di dollari (stimati)

Grand Theft Auto 2 (1999): 3 - 4 milioni di dollari (stimati)

Grand Theft Auto 3 (2001): 5 milioni di dollari

Grand Theft Auto: Vice City (2002): 5 milioni di dollari

Grand Theft Auto: San Andreas (2004): 10 milioni di dollari

Grand Theft Auto IV (2008) - 100 milioni di dollari

Grand Theft Auto V (2013) - 250 milioni di dollari

Grand Theft Auto 6 (2024?) - 1 - 2 miliardi di dollari (rumor)

Come detto in apertura, parliamo di cifre talmente alte che è facile e comprensibile dubitare della veridicità di questa soffiata, anche perché la forbice indicata è molto ampia.

Detto questo, è anche vero che che GTA 6 è ormai in sviluppo da quasi dieci anni e sembrerebbe un progetto dalle dimensioni titaniche dai numerosi leak apparsi in rete mesi fa. Se consideriamo anche che i costi di sviluppo e marketing che diventano sempre più grandi di generazione in generazione, così come le ambizioni di Rockstar, ecco che questa stima potrebbe non essere poi così assurda.