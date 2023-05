Xbox Series X|S e One: l'aggiornamento di maggio 2023 arriva questa settimana, ecco le novità

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha annunciato che l'aggiornamento di sistema di maggio 2023 di Xbox Series X|S e One sarà disponibile durante il corso della settimana per tutti gli utenti, svelando quali cambiamenti i giocatori verdecrociati possono aspettarsi.

Una delle novità è che ora è possibile vedere le gamertag dei giocatori Xbox su Discord, utilizzando Discord Voice da console. In questo modo, spiega Microsoft, sarà più semplice trovare nuove persone da aggiungere alla propria lista amici e invitarle a sessioni di gioco.

L'aggiornamento di maggio di Xbox inoltre introduce nuove opzioni di ordinamento e filtri per le ricerche fatte su Microsoft Store e sul portale Xbox.com usando la propria console. Nello specifico ora gli utenti potranno navigare i contenuti disponibili filtrando i risultati in base a prezzo, lingue supportate e opzioni di accessibilità incluse. Inoltre, la sezione delle Xbox Game Pass Quest dei Microsoft Rewards, il programma fedeltà della compagnia di Redmond, ora è più facile da raggiungere.

Un esempio delle gamertag su Discord

In concomitanza con il lancio dell'update per le console sarà disponibile anche un nuovo firmware per i controller ufficiali Xbox, che è possibile installare tramite connessione wireless o connessione USB. Stando a quanto indicato da Microsoft, questo aggiornamento risolve alcuni bug che portavano a un consumi imprevisti per i controller che utilizano batterie interne, come i controller Xbox Elite Series 2 e Xbox Adaptive o la batteria ricaricabile Xbox. È stato risolto anche un problema che portava alla disconnessione di questi device quando si collegavano delle cuffie ed erano attive le impostazioni per 4K, 120Hz e VRR.

A proposito di aggiornamenti, ieri è stata pubblicata la patch che introduce la modalità performance a 60 fps di A Plague Tale: Requiem, che ricordiamo è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.