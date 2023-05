The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, c'è chi è accampato da giorni per la propria copia

Ormai ci siamo, ancora poche ore e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà finalmente disponibile su Nintendo Switch. Il lancio di ogni nuovo gioco della serie è sempre accolto con grande entusiasmo, un vero e proprio evento videoludico se così possiamo definirlo, tanto che negli Stati Uniti ci sono alcuni giocatori che si sono accampati da giorni davanti al Nintendo Store di New York per accaparrarsi la propria copia il prima possibile.

Tra questi c'è anche Alex "Captain Nintendo Dude" Pekala, uno youtuber che si è messo in fila 72 ore, ovvero tre giorni, prima dell'orario di lancio del sequel di Breath of the Wild, come dimostrano i post e videoblog che sta pubblicando sui social. Parliamo tra l'altro del primo acquirente in assoluto di Nintendo Switch, che al lancio della console nel 2017, anche in quel caso rimanendo in fila per tantissime ore.

E a quanto pare non si tratta neanche del fan più paziente. In uno dei suoi video ha infatti parlato di altri due giocatori arrivati da Canada che si sono accampati fuori dal Nintendo Store dal 5 maggio. Che dire, tanto di cappello per la dedizione e la pazienza.

Vi ricordiamo per l'appunto che il lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è fissato per domani, 12 maggio 2023. Poche ore fa Nintendo ha confermato il ritorno dei dungeon, anche se saranno differenti dal passato.