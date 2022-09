GTA 6, nuovi video trafugati mostrano mappa, personaggi e veicoli

La diga è saltata, come direbbe qualcuno: GTA 6 è stato vittima di un clamoroso leak che continua a produrre materiali, e infatti negli ultimi minuti sono spuntati nuovi video trafugati del gioco che mostrano mappa, personaggi e veicoli, questi ultimi dotati a quanto pare di interni regolabili.

C'è decisamente del risentimento in quanto accaduto, stando al "Fuck you, Rockstar" che si legge nella descrizione del primo dei filmati che trovate in questa notizia, montato al fine di confermare l'ambientazione di Grand Theft Auto VI, ovverosia Vice City.

È possibile vedere i due protagonisti di GTA 6 impegnati in varie situazioni, all'interno di sequenze che fanno ben capire l'origine "tecnica" del leak, visti gli strumenti di sviluppo in bella mostra. Qui sotto c'è un nightclub, poi un assaggio degli scontri a fuoco.

Infine un secondo canale YouTube ha pubblicato un video che mostra la protagonista femminile muoversi per la città a piedi, quindi uno sguardo agli interni di un'auto, che a quanto pare potranno essere modificati nel gioco.