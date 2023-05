The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come ottenere lo Schematrix e salvare i progetti

A differenza degli altri poteri di Link introdotti in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che sono disponibili direttamente dopo aver concluso il tutorial, lo Schematrix dev'essere invece acquisito completando una specifica serie di missioni secondarie, ed è quindi possibile perderselo per strada anche per diverso tempo. Vediamo dunque come ottenere lo Schematrix, un'operazione che sarebbe meglio compiere il prima possibile per evitare di perdere ore a costruire sempre gli stessi congegni.

Lo Schematrix è infatti un archivio che consente di memorizzare e riprodurre istantaneamente qualsiasi struttura o congegno costruito nel corso dell'avventura. Le funzionalità sono tre: la Cronologia immagazzina ogni singola costruzione prodotta, consentendo di ripescare in un attimo determinate architetture; la sezione Preferiti, invece, permette di sfogliare la Cronologia e di mettere qualsiasi marchingegno fra, appunto, i preferiti, salvandolo in modo permanente in modo da averlo a portata di mano in qualsiasi momento. L'ultima funzione è quella relativa agli Schemi, vere e proprie ricompense presenti nel mondo di gioco che svelano i dettagli necessari per produrre determinati strumenti; ci sono due tipi di schemi: quelli Zonau, votati all'esplorazione, e quelli del Clan Yiga, orientati verso il combattimento.

Lo Schematrix

Una volta selezionato il progetto, è sufficiente posizionare l'anello viola che si sviluppa attorno a Link accanto agli strumenti Zonau e alle strutture necessarie, dopodiché l'assemblaggio avverrà in maniera totalmente automatica. Se non si dispone degli strumenti necessari, è possibile spendere una determinata quantità di Zoranio - ovvero il minerale grezzo che si trova nel sottosuolo - per realizzare comunque le costruzioni.