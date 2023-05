The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, guida ai Glifi Zonau e alle Lacrime del Drago

Arrivando sulla superficie di Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, una delle prime cose che si notano sono i giganteschi glifi Zonau che colorano alcune regioni. Molto ben visibili dall'alto, ricordano i classici cerchi nel grano, disegnando gigantesche figure dorate nel paesaggio che non possono fare altro che catturare l'attenzione.

I Glifi Zonau funzionano in maniera simile ai ricordi di Zelda incontrati in Breath of the Wild: custodiscono infatti alcuni ricordi che sono essenziali per ricostruire la trama. Il nostro consiglio, in linea generale, è quello di esplorarli piano piano e di non buttarvi a capofitto alla loro ricerca, ma questa è un'opera votata alla libertà ed è evidente che chiunque sia libero di fruirne nel modo che preferisce. Di seguito abbiamo raccolto una guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che spiega tutto quello che c'è da sapere sui Glifi degli Zonau, ma soprattutto l'ordine giusto in cui affrontarli.