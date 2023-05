The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: le cose essenziali da fare per iniziare col piede giusto

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un titolo mastodontico, e il regno di Hyrule protagonista del gioco è decisamente più vasto di quanto si potrebbe immaginare. Mai come in questo caso è importante tenere a mente una serie di consigli prima di iniziare l'avventura, perché si corre il rischio concreto di lasciar perdere determinati elementi dell'opera che possono essere determinanti per godere appieno dell'esperienza. Potrebbe capitare di perdere addirittura dei poteri per il braccio protesico di Link o di ignorare per lungo tempo alcune funzionalità e meccaniche importantissime per proseguire nel viaggio.

In questa pagina troverete una serie di consigli e di suggerimenti molto importanti sulle attività da intraprendere e sull'ordine migliore per affrontare Tears of the Kingdom. Ovviamente l'ultimo capitolo di The Legend of Zelda è strutturato per essere affrontato in qualsiasi modo, ed è possibile scoprire tutto ciò che nasconde in completa autonomia: questa guida ha lo scopo di indirizzare i giocatori nella direzione corretta per evitare di trovarsi a dover recuperare grossi segmenti d'avventura a viaggio ormai inoltrato.