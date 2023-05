Final Fantasy 16: presto la data della demo, sarà uno degli annunci del PlayStation Showcase?

A quanto pare non dovremo attendere ancora a lungo per sapere quando potremo provare con mano Final Fantasy 16. Il producer Naoki Yoshida ha infatti svelato che la data di uscita della demo gratuita dell'attesa esclusiva PS5 verrà annunciata presto.

Questo dettaglio è stato svelato da Yoshi-P (il nomignolo adottato dal Producer per interagire con la community) durante la diretta "Letter From the Producer LXXVII" dedicata alle novità in arrivo per Final Fantasy 14. Per l'appunto ha promesso che la data della demo di Final Fantasy 16 verrà svelata presto, accompagnata da dettagli sui contenuti di questa versione di prova e probabilmente ulteriori novità sul gioco.

Yoshida non ha indicato una data precisa, ma se teniamo conto dei rumor sempre più insistenti su un grosso evento Sony a stretto giro e che Square Enix ha confermato che pubblicherà la demo di Final Fantasy 16 circa due settimane prima del lancio, a questo punto è plausibile che l'annuncio avverrà in occasione del vociferato PlayStation Showcase che dovrebbe svolgersi a fine maggio o inizio di giugno al più tardi. Si tratterebbe tra l'altro di una vetrina perfetta per il gioco, considerando l'importanza strategica nella line-up di esclusive PS5 per il 2023.

Scherzosamente, ha aggiunto anche che una volta che Final Fantasy 16 sarà uscito discuterà con il "producer di Final Fantasy 14" per eventuali crossover tra i due titoli. La battuta in questo caso è che Yoshida è il producer di entrambi i giochi, quindi la decisione è tutta nelle sue mani, ma in ogni caso sembrerebbe effettivamente interessato a realizzare contenuti simili.

Giusto pochi giorni fa invece Square Enix ha pubblicato una raccolta di cinque video gameplay di Final Fantasy 16, che mostrano diversi aspetti del gameplay, in particolare la modalità Storia e i personaggi che accompagneranno Clive Rosfield nel suo viaggio.