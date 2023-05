F1 23: un video gameplay mostra le novità del racing game di Codemasters

EA Sports e Codemasters hanno pubblicato il primo di una serie di video gameplay di F1 23 con approfondimenti su meccaniche di gioco e le novità introdotte, in vista del lancio nei negozi il prossimo mese.

Nello specifico nel filmato gli sviluppatori parlano delle modifiche fatte alla manovrabilità delle vetture sulla base dei feedback dei giocatori, nonché di piloti professionisti della Formula 1, come Anthony Davidson. Tra i temi discussi anche la Precision Drive Technology, che promette di garantire un'esperienza di guida appagante e quanto il più possibile realistica anche per chi gioca usando un controller.

Tra le altre novità discusse troviamo il ritorno delle bandiere rosse e una nuova opzione che riduce al 35% la lunghezza totale di una gara, utile per chi ha poco tempo per giocare e vuole cimentarsi in quante più competizioni possibili.

F1 23 sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 16 giugno 2023. Oltre alle novità sopracitate, il nuovo capitolo della serie di Codemasters vedrà il ritorno della modalità narrativa Breaking Point e l'introduzione di F1 World, un hub da cui i giocatori possono accedere a varie modalità e sfide stagionali con ricompense a tema.