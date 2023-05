Forza Horizon 5 ha superato i 30 milioni di giocatori registrati

A un anno e mezzo di distanza dal lancio, Forza Horizon 5 continua a espandere la propria base di utenti, avendo recentemente superato i 30 milioni di giocatori registrati, come riportato direttamente dal gioco, guardando la classifica globale.

Non si tratta di un annuncio ufficiale da parte di Microsoft o Playground Games bensì di un dato che risulta visibile facilmente dal conteggio totale dei giocatori presenti all'interno della classifica globale, così come successo già in precedenza per altri traguardi progressivi raggiunti dal gioco in questione.

Considerando che Forza Horizon 5, come ogni first party di Xbox Game Studios, è presente dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass, la quantità di giocatori attivi o registrati non si traduce automaticamente nella quantità di copie vendute, dunque questi oltre 30 milioni non sono un dato relativo al successero commerciale del gioco.

Tuttavia, come è ormai noto, le metriche da tenere in considerazione sono ormai differenti per quanto riguarda i giochi sui servizi in abbonamento, che vengono valutati attraverso il "coinvolgimento" dei giocatori, e comunque in relazione all'andamento complessivo del servizio. In ogni caso, è indubbio che Forza Horizon 5 sia uno dei giochi di maggior successo di Xbox Game Studios negli ultimi anni.

Di recente, abbiamo visto l'High Performance Update del gioco, dopo la sostanziosa espansione Rally Adventure.