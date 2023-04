Forza Horizon 5: High Performance Update aggiunge un nuovo circuito e altro

Forza Horizon 5 otterrà questa settimana un nuovo aggiornamento con l'High Performance Update previsto arrivare il 25 aprile 2023, e con questo arriveranno diverse novità interessanti tra cui un nuovo circuito ovale, anche se si tratta di un update minore rispetto ad altri visti in precedenza.

Non si tratta di un DLC massiccio come il recente Rally Adventure, ma di un aggiornamento standard destinato a correggere vari elementi del gioco ma anche ad aggiungere contenuti, tra i quali un nuovo circuito ovale che verrà inserito all'interno dell'Horizon Stadium. Tale tracciato potrà essere esplorato anche in free roaming all'interno della serie High Performance che verrà introdotta con l'aggiornamento.

Da notare che i contenuti della serie High Performance saranno utilizzabili a partire dal 27 aprile, dunque un paio di giorni dopo il lancio dell'aggiornamento ufficiale per Forza Horizon 5.

L'ovale verrà comunque aggiunto in maniera permanente come possibile tracciato per corse in singolo o multuiplayer cooperativo e competitivo. Si tratta, ovviamente, di una pista ispirata alle corse basate su tracciati di questo tipo, come Indicar e NASCAR, qui inserito in un contesto più ampio.

Con il nuovo circuito arrivano anche 20 nuovi riconoscimenti collegati a questo all'interno della carriera di Forza Horizon 5, ognuno in grado di apportare 100 punti per questa e un obiettivo finale da 1000 collegato alla raccolta di tutte le auto inserite nella serie. Trovate maggiori informazioni sull'aggiornamento High Performance di Forza Horizon 5 a questo indirizzo. Nel frattempo, Forza Motorsport pare sia in fase di rifinitura, con uscita confermata nel 2023.