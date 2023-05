Bologna Game Farm: diamo uno sguardo a quattro promettenti giochi italiani

Nel concreto, l'hub di accelerazione fornisce a quattro team di sviluppo emergenti un contributo economico di 30.000 euro ciascuno, un luogo fisico dove lavorare, rappresentato dagli spazi pubblici presso le Serre dei Giardini Margherita di Bologna, e sessioni di coaching con tutor di grande esperienza per focalizzare meglio le risorse e orientarsi nei meandri del publishing. Il giorno prima della presentazione istituzionale, siamo stati invitati proprio a Bologna presso le Serre per vedere in anteprima questi quattro giochi, parlare con i team di sviluppo e i referenti del progetto. Ve li raccontiamo in questo speciale dedicato a Bologna Game Farm .

Venerdì 12 maggio presso la Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio, a Bologna, sono stati presentati i quattro videogiochi in fase di sviluppo presso l'acceleratore di Bologna Game Farm , iniziativa arrivata al suo secondo anno e promossa da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna. Nello specifico parliamo di un progetto per "lo sviluppo di prototipi di videogiochi e piani per lo sviluppo e commercializzazione del prodotto". Oltre alla partecipazione di Regione e Comune, a supporto di Bologna Game Farm c'è anche Art-ER nell'ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, oltre alla collaborazione di IncredBOL! e il supporto tecnico di IIDEA - Italian Interactive & Digital Entertainment Association.

Come funziona Bologna Game Farm

Ryoko di Kodama Studio

A parlarci del progetto erano presenti Sara De Martini, Referente del Comune di Bologna nel Settore Cultura e Creatività, e Ivan Venturi, coordinatore del progetto e sviluppatore veterano del panorama italiano. Come si può leggere dal sito ufficiale, i partecipanti di Bologna Game Farm vengono guidati dagli enti promotori, dal coordinatore e i tutor, Luca Marchetti e Gerardo Verna, ricevendo "formazione specifica per le pratiche di impresa, per la produzione e per la commercializzazione internazionale dei loro videogiochi e procedono nello sviluppo del prototipo fino alla presentazione dello stesso alle fiere internazionali di settore". Sara De Martini, nello specifico, puntualizza nel suo intervento come la sfera di gestione impresa sia importante tanto quella dello sviluppo del videogioco ed è essenziale fornire ai giovani sviluppatori strumenti di questo tipo.

Un forte impegno del comune e della regione poi, consiste nel costruire valide sinergie con realtà presenti sul territorio e che possono contribuire allo sviluppo dei quattro videogiochi soggetti ad accelerazione. Tra questi ci sono numerosi contatti con università, accademie e conservatori, luoghi di cultura che sfornano ogni anno professionisti altamente specializzati e che rappresentano una risorsa preziosa per alcuni aspetti molto verticali di un titolo, come la colonna sonora. Il messaggio, validissimo, che passa da questo intento è che per quanto sia necessaria una sinergia totale nel team di sviluppo, al tempo stesso non ci si può improvvisare contabili, programmatori o musicisti. Ognuno ha un suo ruolo specifico e procedere nel percorso allineati negli intenti e compatti nei ruoli è essenziale per evitare l'implosione di un progetto, regola d'oro che vale per tutte le professioni esercitate in gruppo.

Quello del definire i ruoli è proprio il primo passo che Venturi e il team di tutor hanno affrontato all'inizio del percorso di Bologna Game Farm. Dopo aver lasciato alla commissione il ruolo di scegliere quali tra i team candidati meritano di iniziare il percorso di accelerazione, a fronte di una selezione che chiede ai partecipanti di presentarsi con un prototipo e un documento di sviluppo, il primo passo è quello del refactoring. Si guarda quindi alla composizione del prototipo e del team, ristrutturando o, se necessario, azzerando lo sviluppo del gioco, oltre a rivedere i ruoli interni dei singoli componenti del gruppo. Si passa poi ad un'analisi merceologica del prodotto, valutandone quindi l'appetibilità per un publisher, e si definiscono le dimensioni stesse del progetto, che non può essere né troppo piccolo, perché scoraggerebbe gli investitori, ma nemmeno troppo grande, perché insostenibile.

Questa prima fase dura poco meno di due mesi ed è seguita dalla seconda, che si è conclusa per i quattro team partecipanti proprio in questi giorni. In questi mesi sono state prodotte le vertical slice dei quattro giochi, ovvero quelle demo provabili che in 10-15 minuti devono riuscire a trasmettere l'essenza del prodotto, a cristallizzarne le meccaniche e suggerire gli intenti futuri. Nel contempo si passa così alla chiusura della pre-produzione e si parte con la ricerca iniziale dei pubblisher. L'ultimo passo che devono affrontare i team di sviluppo è rifinire al massimo la vertical slice e creare parallelamente una presentazione del progetto. Grazie all'aiuto dei partner tecnici, i ragazzi presenteranno i loro giochi sia a First Playable, evento B2B organizzato annualmente da IIDEA, e alla Gamescom di Colonia. Quest'anno inoltre, i team di Bologna Game Farm hanno visitato anche la Game Developer Conference di San Francisco. Vediamo più nel dettaglio i quattro giochi.