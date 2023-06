Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone, trailer cinematografico per la Stagione 4

La Stagione 4 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0 è stata presentata da Activision con un trailer cinematografico a poche ore dal debutto, fissato per domani 14 giugno.

Come sappiamo, la Statione 4 includerà la mappa Vondel e segnerà il ritorno dell'abile operatore Nikto, "pronto a un misterioso e pericoloso colpo di mano" a giudicare dalla sinossi ufficiale del video.

Oltre allo scenario di Vondel e a Nikto, la Stagione 4 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 includerà diverse modalità di gioco, fra cui Ritorno, DMZ e Occupazione, al di là della tradizionale Battle Royale che in questo caso arriverà a metà stagione.

Fra le strade di Vondel dovremo prepararci ad affrontare situazioni inedite e dinamiche, che andranno a influenzare l'approccio del nostro team, insieme alle nuove armi: il fucile d'assalto AK-74u e il lanciagranate MGL-32.