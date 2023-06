Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, mappa Vondel confermata con un trailer

Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0 vedranno l'arrivo della mappa Vondel nella Stagione 4, il prossimo 14 giugno, come conferma il trailer che Activision ha pubblicato nell'ambito del Summer Game Fest 2023.

Si parlava appunto qualche giorno fa del possibile arrivo della mappa Vondel con la Stagione 4 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0: lo scenario si basa su di una città storica che sorge su di un'ampia rete fluviale, e che dunque si pone in maniera differente rispetto alle mappe precedenti.

Anche in questo caso ci sono diverse zone visitabili, come il Castello di Vondel, utilizzato come base operativa da un gruppo di nemici, ma anche la Villa, il Mercato, il Porto e la Stazione, tutti luoghi disegnati per fare da sfondo a entusiasmanti scontri a fuoco.

Le dimensioni contenute di Vondel consentono alla mappa di prestarsi molto bene ai match della modalità DMZ, ma anche alla modalità Resurgence, con i suoi frequenti respawn e le strategie d'attacco che sfruttano le peculiarità dello scenario.