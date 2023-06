Call of Duty: Warzone 2.0, la mappa Vondel potrebbe arrivare con la Stagione 4

Secondo il sito Insider-Gaming, che ha già dimostrato vari collegamenti con la serie anche attraverso i leak di Tom Henderson, sembra che la mappa Vondel possa arrivare in Call of Duty: Warzone 2.0 attraverso la Stagione 4 del gioco.

Si tratterebbe, come abbiamo visto in precedenza, di una mappa urbana ad ambientazione olandese, forse con qualche riferimento alla medesima ambientazione che è presente nella campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 e che ha stupito un po' tutti per la grafica fotorealistica che la caratterizza. Nel contesto di Warzone 2.0 sarebbe ovviamente riadattata a una nuova funzione, dunque probabilmente perdendo un po' di dettagli in favore di un'estensione molto maggiore.

La mappa sarebbe in sviluppo presso il team Beenox, ma la questione particolare è che potrebbe trattarsi di una mappa posta in parallelo con l'attuale Al Mazrah, considerando che questa non sembra venga rimossa. Si tratterebbe di una proposta nettamente diversa dalle altre viste finora, per le sue caratteristiche.

Sia Al Mazrah che Ashika Island sono infatti impostate soprattutto su territori rurali con solo alcune aree edificate, mentre Vondel sarebbe una mappa quasi esclusivamente urbana, dunque caratterizzata da edifici ovunque, strade asfaltate e tutte le caratteristiche tipica di una città posta come mappa liberamente esplorabile.

A questo punto non resta che attendere e vedere come si svilupperà la questione, considerando che il lancio della Stagione 4 di Call of Duty: Warzone 2.0 è previsto per il 14 giugno 2023.