Arcane, un cosplay di Caitlyn da roga_na_noge fra serie Netflix e League of Legends

Arcane continua a rappresentare una fonte d'ispirazione importante, con quest'ottimo cosplay di Caitlyn da parte di roga_na_noge, sembra porsi a metà strada fra la serie animata di Netflix e il gioco di Riot Games a cui è dedicata, League of Legends.

La Caitlyn messa in scena dalla modella riprende infatti in maniera piuttosto fedele l'aspetto del personaggio visto nella serie Netflix, ma il costume risulta invece molto vicino ad alcuni artwork emersi per la versione videoludica, facendo dunque da punto intermedio tra le due versioni del personaggio.

La serie riprende i tratti generali di Caitlyn e li rielabora in un modo particolare, facendo emergere un personaggio complesso e sfaccettato, molto affascinante e caratterizzato da un rapporto particolare con Vi, come emerge nel corso della serie. La personalità forte e determinata appare chiaramente anche nella foto di xenon_ne, sebbene alcuni elementi del viso e del costume rimandino agli artwork ufficiali del gioco.

Caitlyn, lo "sceriffo di Piltover", è la migliore agente delle forze dell'ordine della città, specializzata nell'uso delle armi di precisione a lungo raggio. Oltre ad essere una bravissima tiratrice scelta con il suo fucile hextech, è anche una grande detective grazie al suo intelletto superiore.

