Call of Duty: Warzone 2, la mappa Vondel trapela online prima della presentazione

Vari dataminer hanno fatto trapelare online quella che sembra essere la prima immagine di una nuova mappa di Call of Duty: Warzone 2, intitolata a quanto pare "Vondel" e in arrivo all'interno della Stagione 4 o Stagione 4 Reloaded.

Activision sta procedendo con la rimozione sistematica dell'immagine ovunque venga trovata online, dunque è probabile che non sia già più visibile attraverso diverse fonti, ma comunque continua ad essere riportata a intervalli regolari.



Di fatto, l'immagine non dice molto: vi si vede un panorama urbano e un mulino a vento, con ambientazione ispirata all'Olanda. Da quanto è possibile vedere, sembra mettere in scena un'ampia ambientazione aperta con strade ed edifici urbani, che offrirà varie occasioni di scontro e approcci diversi.

Non è peraltro la prima volta che si parla della mappa Vondel, visto era già emersa nelle voci di corridoio di metà aprile, ma restiamo in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Activision, a questo punto. È possibile che si tratti di una mappa Resurgence, forse l'ultima per Warzone 2 prima del lancio del nuovo Call of Duty del 2023, ma attendiamo dettagli.