Final Fantasy 7 Rebirth: trailer gameplay e periodo di uscita per il seguito del Remake

Final Fantasy 7 Rebirth era davvero presente alla Summer Game Fest 2023, dove si è presentato con un primo trailer gameplay che ha mostrato scene d'intermezzo e di gameplay per l'attesissimo seguito del remake del celebre capitolo della saga Square Enix, e anche un periodo d'uscita confermato per l'inizio dell'anno prossimo.

Il gioco ovviamente prosegue nel solco impostato dalla prima parte, ovvero Final Fantasy 7 Remake e dalla versione successiva Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

Si tratta di una rivisitazione totale dell'originale, non solo per quanto riguarda la grafica: ovviamente questa è completamente diversa, ricostruita in 3D e con nuova caratterizzazione, ma anche la struttura del gioco è cambiata.

Anche qui troviamo il sistema di combattimento misto ma tendente all'action che ormai è stato adottato in pianta stabile dalla serie, ma sarà interessante vedere come Square Enix ha adattato la seconda parte di Final Fantasy 7.

Nell'originale, questa si apriva in una sorta di ampio mondo esplorabile con varie quest da seguire e sembra che la cosa sia stata ripresa anche in questo seguito del remake, in maniera molto interessante. Nel video vediamo, in effetti, alcuni momenti topici dell'originale, ricostruiti in maniera spettacolare.

Final Fantasy 7 Rebirth ha un periodo di uscita fissato per l'inizio del 2024, e verrà distribuito "su due dischi", in base a quanto riferito specificamente da Square Enix, in esclusiva (temporale o no, non è ancora chiaro) su PS5.