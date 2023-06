Immortals of Aveum: un nuovo gameplay trailer dal Summer Game Fest

Tra i protagonisti che si sono avvicendanti sul palco del Summer Game Fest 2023 c'è stato anche Immortals of Aveum, l'action RPG in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 20 luglio 2023. Per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer con sequenze di gameplay.

Il filmato mostra una sessione in cui il Jak, il protagonista, parte all'assalto di un colossale automa che trasporta un intero battaglione delle truppe di Sandrakk. Ciò ci dà l'occasione di vedere in azione nuove sequenze di gameplay di Immortals of Aveum, che come visto in precedenza si presenta come un FPS in prima persona a base di magie piuttosto movimentato e adrenalinico.

Come accennato in apertura Immortals of Aveum sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 20 luglio 2023. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato.

Il Summer Game Fest è l'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley e uno dei più attesi dell'estate dai giocatori per via del gran numero giochi tripla A e non che vengono presentati per l'occasione. Troverete tutti gli annunci di questo e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.