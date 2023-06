Palworld: nuovo trailer per il particolare action RPG in stile Pokémon

Palworld è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in occasione della Summer Game Fest 2023, con tanto di data di uscita per quanto riguarda l'accesso anticipato, che avverrà a gennaio 2024.

Il gioco ha ormai una storia piuttosto lunga: annunciato nel lontano giugno 2021, Palworld è tornato a mostrarsi a più riprese, l'ultima della quale lo scorso dicembre con un trailer sui Pal e le loro abilità.

Nel frattempo, abbiamo visto che il gioco arriverà su PC, Xbox Series X|S e One e ha ora un periodo di uscita per quanto riguarda la versione preliminare.

Sviluppato da Pocketpair, Palworld è un particolare titolo che attinge alla tradizione di Pokémon per quanto riguarda la presenza di strane creature variopinte all'interno di un mondo con caratteristiche più o meno fantasy.

In maniera simile alle creature di The Pokémon Company, anche Palworld presenta varie creature chiamate Pal, ognuna caratterizzata da un aspetto particolare e dalla possibilità di utilizzare uno o due elementi di base, con una catalogazione simile a quella del Pokédex.

Palworld è un gioco open world che mescola fasi esplorative a combattimenti action con armi da fuoco e meccaniche di cattura delle creature, che ricordano per certi versi quelli di Leggende Pokémon Arceus. Sarà possibile sfruttare i nostri compagni per costruire vari oggetti, come banchi di lavoro, e per esplorare il mondo di gioco. Se volete saperne di più, ecco la nostra anteprima di Palworld.

I Pal forniscono supporto in battaglia in vari modi, utilizzando i propri poteri e gli elementi su cui sono basati per diverse evenienze in combattimento o come assistenza ai personaggi.