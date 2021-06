Palworld: trailer ufficiale di questa sorta di survival Pokèmon dai tratti violenti

Pocketpair ha pubblicato un trailer nel quale presenta Palworld, un gioco definito come un MMO open-world con elementi survial nel quale i giocatori potranno arruolare dei compagni, chiamati "Pal" per aiutarli nei combattimenti o in tutte le attività previste. In molti lo hanno definito come una sorta di survival Pokèmon dai tratti violenti e dalle battaglie online.

Il gioco, nonostante un design e dei colori che possono ricordare quelli di un gioco ufficiale Pokémon o di un prodotto dedicato ai più giovani, in realtà è un gioco multiplayer nel quale la sopravvivenza è al centro dell'esperienza. I Pal potranno essere cacciati, ma anche catturati e allevati per aiutare nel combattimento o per costruire le fattorie o gli altri elementi del gioco.

Un altro elemento chiave sarà l'esplorazione: i Pal possono essere cavalcati per spostarsi velocemente per la mappa. Quelli simili a cavalli potranno essere utili per spostarsi velocemente via terra, ma ci saranno anche i Pal volanti, per esplorare i cieli.

Per il momento il gioco è previsto per PC attraverso Steam nel 2022. Non ci sono molti dettagli, se non i requisiti minimi di sistema.

REQUISITI DI SISTEMA MINIMI:

Sistema operativo: Windows 7 SP1 o successivo

Processore: 2.0 GHz Dual Core o successivo

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: VRAM 2GB

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 10 GB di spazio disponibile

Che ve ne pare?