Wayfinder, periodo di uscita dell'Accesso Anticipato svelato al Summer Game Fest 2023

Al Summer Game Fest 2023 di Geoff Keighley è stato mostrato nuovamente Wayfinder, il gioco d'azione per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Sarà disponibile in Accesso Anticipato dall'estate 2023.

Il nuovo trailer ci mostra una carrellata di ambientazioni e di sequenze d'azione. Sarà possibile giocare da soli o in cooperativa. Wayfinder, ricordiamo è un free to play.

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "Come successo con Darksiders, Joe Madureira si trova nuovamente al timone di un progetto che ha tutta la libertà di plasmare a sua immagine e somiglianza, e dopo qualche ora alle prese con Wayfinder, siamo felicissimi di constatare che la sua mano emerge con forza, tra i tanti elementi che vanno a comporre questo complesso action RPG. È chiaro che l'ambizione dello studio non è mai stata così alta, e con l'aiuto di un mostro sacro dei free-to-play, quel Digital Extremes che ha dato i natali a Warframe, lo studio fondato dal fumettista rischia davvero di confezionare un altro grande successo. Staremo a vedere, ma per il momento le nostre aspettative sono davvero altissime."